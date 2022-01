Verteuertes Sanieren würde Energiekosten senken

Förderungen sind immer noch Anreize

Was kann da der Wohnbaureferent in Oberösterreich gegen diese „Großwetterlage“ tun, außer daran Kritik zu üben? „Wir können nur indirekt Entlastungen schaffen, durch gezielte Förderungen und enge Zusammenarbeit mit Genossenschaften und Bauträgern“, sagt Haimbuchner. Er verweist auf seine Sanierungsoffensive: „Damit schaffen wir Anreize, Energiekosten zu sparen und Emissionen zu reduzieren.“ Mit welchem Ergebnis? Haimbuchner: „Das gesamthaft thermisch-energetisch sanierte Eigenheim spart durchschnittlich 74,9 Prozent Heizwärme, bei der Wohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus sind es 73,6 Prozent. Diese gesamthafte Sanierung fördern wir besonders stark.“