Snowboard-Altmeister Kosir positiv getestet

Der slowenische Snowboarder Zan Kosir ist im olympischen Dorf in Zhangjiakou nahe Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 37-Jährige, der auch als einer der Fahnenträger Sloweniens bei der Eröffnungsfeier am 4. Februar vorgesehen ist, habe zwei positive Tests abgegeben, teilte das Slowenische Olympische Komitee am Freitag auf seiner Webseite mit. Das slowenische Olympia-Team war erst kurz zuvor in China eingetroffen.