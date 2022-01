Herzinfarkt mit 46! Serbien trauert um Ex-Kicker

Was das eine Länderspiel von Stevanović anbelangt, handelte es sich um das Team-Abschiedsspiel seines engeren Landsmanns Dragan Stojković, ebenfalls in Niš gebürtig. Damals hatte der gerade von einem kurzen Auslandsaufenthalt bei Merida in Spanien zu Rad Belgrad heimgekehrte Stevanović seine beste Zeit im Klub-Fußball erlebt. Für die Hauptstädter, die stets im Schatten der Großklubs Roter Stern und Partizan stehen, traf er in 105 Spielen 46-mal.