Verein Feel Again gibt Frauen Lebensfreude zurück

Was Birgit Machtinger und Catharina Flieger machen, machen sie mit Leidenschaft: 2018 veranstalteten sie den ersten kostenlosen Schminkkurs für an Krebs erkrankte Mädchen und Frauen in Eisenstadt. Die Reaktionen der Betroffenen waren derart positiv, dass die Fotografin und die Make-up-Artistin die „Wohlfühlvormittage“ einmal im Monat in Niederösterreich und dem Burgenland wiederholten.