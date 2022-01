Schwerste Kinderunfälle im Verkehr und auf Piste

38.000 Kinder und Jugendliche werden pro Jahr steiermark nach einem Unfall im Spital behandelt, 14.000 davon allein in der Kinder- und Jugendchirurgie in Graz. Bis zu 40 seien davon in einem lebensbedrohlichen Zustand, weiß Holger Till, Vorstand der Grazer Universitätsklinik für Kinder und Jugendchirurgie. Er ist gleichzeitig Präsident des Vereins „Große schützen Kleine“, die eine Studie zu Unfällen bei Kindern zwischen 2017 und 2020 durchführten.