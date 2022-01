Bei Polizeikontrolle Drogen im Auto entdeckt

Der 26-jährige Kroate rechnete wohl nicht mit einer Polizeikontrolle am Parkplatz des Sportplatzes in Gralla kurz gegen 23 Uhr am Mittwoch! Als die Polizisten das Auto des in Leibnitz Wohnhaften untersuchen wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand: Er drängte einen Beamten weg und versuchte jenen sogar vom Wagen wegzuzerren. Der junge Mann behauptete außerdem zu Unrecht, der Polizist rieche nach Alkohol.