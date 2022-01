Neue Super-Arena für Salzburgs Eisbullen

Das dürfte ein Mega-Projekt mitten in der Stadt werden! Der Getränke-Konzern hat konkrete Pläne für den Neubau der bereits 62 Jahre alten Eisarena in der Schublade liegen. Der Volksgarten könnte bei einem Okay der Politik mit der Erweiterung des Freibads aufgewertet werden. Es bleiben aber Fragen offen.