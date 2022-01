Feller: „Eine meiner größten Leistungen überhaupt“

„Manu zeigte, was er kann“

Letztlich war Feller, der davor in Wengen und Adelboden Fünfter bzw. Zweiter gewesen war, der einzige Lichtblick im ÖSV-Team. Weil es mit ihm und Vorjahres-Sieger Schwarz nur zwei in die Entscheidung schafften. „Wir haben versucht, es im zweiten Lauf besser zu machen“, meinte Herren-Chefcoach Andreas Puelacher. „Manu, dem im ersten noch etwas die Luft gefehlt hat, ist dann all in gegangen. Gratulation, er zeigte, was er kann.“ Damit wurde auch das schlechteste Ergebnis in Schladming verhindert: Das war bisher am 28. Jänner 2020, als der diesmal wegen Corona fehlende Michi Matt 15. wurde.