LIVE ab 17.45: Schladminger Nightrace mit Jubiläum

Es begann im Dezember mit dem Heimsieg von Clement Noel in Val d‘Isere und brachte danach einen Erfolg des norwegischen Weltmeisters Sebastian Foss-Solevaag, weil Noel in Madonna einen weiteren Sieg mit einem Sturz vor dem Ziel wegwarf. Nach dem Abbruch in Zagreb brachte Adelboden den Sensationserfolg für den Österreicher Johannes Strolz, in Wengen carvte der Norweger Lucas Braathen mit einer Rekord-Aufholjagd von 29 auf 1. Und der 35-jährige Dave Ryding krönte vergangenen Samstag in Kitzbühel die verrückte Slalom-Serie mit dem ersten Weltcup-Sieg eines Briten überhaupt.