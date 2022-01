Schnelltest-Profi bietet dem Land NÖ Hilfe an

Tests in Apotheken erhältlich

Bei den zuständigen Behörden des Landes bestätigt man, dass Porod seine Hilfe angeboten hatte, verweist gleichzeitig aber darauf, dass die Tests über die Bundesbeschaffungsagentur abgerufen werden. Dass eben dort auch Porods Produkte gelistet sind, war scheinbar nicht bekannt. Die Behörden kündigten daher an zu prüfen, weshalb man sich bislang für andere Anbieter entschieden hatte. Jetzt schon zu erwerben gibt es die Qualitätsware „made in Niederösterreich“ übrigens in den Apotheken. „Der Preis je Test liegt unter dem Preis einer Schachtel Zigaretten“, ergänzt Porod.