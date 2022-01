Deshalb ist Oswaldiberg-Kirchturm derzeit gesperrt

Drehkreuz blockiert

Wer in jüngster Zeit hier den Fernblick genießen wollte, wurde jedoch meist enttäuscht. Normalerweise ist der Turmbesuch nämlich nach einer „Spende“ von 50 Cent möglich: Das Drehkreuz öffnet sich - und man gelangt nach oben. Aber momentan - und das schon seit längerem - funktioniert die Vorrichtung nicht, weil Besucher allzu oft unpassende Münzen sowie Büroklammern und ähnliches eingeworfen haben. Und das verärgert die Wanderer. Die zuständige Pfarre St. Leonhard hat darauf reagiert und einen Fundus an fälschlich Eingeworfenem plakativ am Kircheneingang positioniert. Offensichtlich gibt das aber einigen immer noch nicht zu denken...