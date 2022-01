33-Jähriger soll Freundin misshandelt haben

Die Frau berichtete den Polizeibeamten außerdem, dass sie am Sonntag, am Tag vor der Anzeige, die Beziehung mit dem 33-Jährigen beenden habe wollen. Da soll er sie neuerlich körperlich misshandelt haben und sexuell übergriffig geworden sein. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der 33-jährige Partner wurde zu einer ersten Befragung in die Dienststelle geladen, sei aber nicht geständig gewesen.