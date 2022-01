Der LASK sitzt weiter fest in der Corona-Falle

Omikron raubt nicht nur der Gesellschaft den Atem, sondern diktiert auch die Transferpolitik des LASK! „Natürlich wollen wir unseren Kader reduzieren, aber wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Februar ist ein ganz wichtiger Monat für den LASK. Was tun wir, wenn plötzlich sechs, sieben Spieler positiv getestet werden und ausfallen? Dann hilft nur ein großer Kader“, so Sportdirektor Rado Vujanovic, der dennoch den herausfordernden Auftrag hat, das Riesenaufgebot der Linzer mit über 30 Profis auf eine praktikable Dimension zu reduzieren. „