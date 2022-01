Blau-gelbe Solidarität im Preiskampf

Streit zwischen Fleischerei Schirnhofer und BILLA

Nach Querelen mit BILLA, bekanntlich ein Teil der deutschen REWE-Kette, um Preis und Ort der Fleisch-Zerlegung eskalierte nun aber die Lage. In einem Brief an „seine Bauern“ erklärte Schirnhofer empört, dass ihn die BILLA-Einkäufer in die Mangel nehmen würden und er ab Ende März die Belieferung einstelle. Der Handelskonzern ist naturgemäß höchst empört und kündigte rechtliche Schritte an: „Wir weisen die genannten Vorwürfe auf das Schärfste zurück und werden in dieser Angelegenheit rechtliche Maßnahmen setzen! Umso mehr als sie sich gegen eine unserer besten Mitarbeiterinnen richten, die auch persönlich verleumdet wird“, so ein Sprecher.