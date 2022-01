Ein wahrer Feiertag für die Artenvielfalt in Tirol

Bereits 2018 bzw. 2019 wurden die „Bergmähwiesen“ in Obernberg am Brenner (132 Hektar) und „Padeilemähder“ im Gemeindegebiet von Trins (32 Hektar) als Natura-2000-Flächen an die Europäische Kommission gemeldet. Nun setzte die Landesregierung den nächsten logischen Schritt: Mit nun eigens beschlossenen Landesverordnungen werden die Erhaltungsziele für diese einzigartigen Bergmähder in 1600 bis 2300 Metern Seehöhe festgelegt. Neben der Unterschutzstellung der Bergmähder im Gschnitz- bzw. Obernbergertal hat die Landesregierung auch im Karwendel einen naturschutzrechtlichen Meilenstein gesetzt.