39 positive Corona-Fälle bei Olympia-Anreise!

Bei der ersten Anreisewelle zu den Winterspielen in Peking sind 39 Corona-Fälle bei Olympia-Beteiligten festgestellt worden. Es seien keine der 171 Athleten und Team-Funktionäre von den positiven Tests am Flughafen betroffen gewesen, teilten die chinesischen Organisatoren am Sonntag mit. Die Fälle verteilen sich demnach unter den 2.415 anderen Akkreditierten, die zwischen dem 4. und 22. Jänner in Peking angekommen waren.