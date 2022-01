Olympia: Bei Abreise negativ - bei Ankunft positiv

In der Debatte um die Corona-Testregeln bei den Winterspielen in Peking hat das Internationale Olympische Komitee das Vorgehen verteidigt. Es sei das Ziel der Organisatoren, „Omikron nicht in die geschlossene Blase zu lassen“, sagte der IOC-Arzt Brian McCloskey, der die Medizinische Expertenkommission bei Olympia in China anführt, einer Mitteilung zufolge. Umstritten ist vor allem, dass die Gastgeber höhere Grenzwerte ansetzen, ab wann ein Olympia-Teilnehmer als positiv gilt.