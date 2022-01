Manipulationsskandal? ÖSV nimmt Rennen ins Visier

Wirbel um Ergebnislisten

Das Studium der Ergebnislisten der nationalen Meisterschaften und nationalen Junioren-Meisterschaften der Kapverden und von Jamaika legen in hohem Maße den Verdacht auf Manipulation nahe. Kurios und ein Detail am Rande: Auch der Mexikaner Hubertus von Hohenlohe (Geburtsjahr 1959) und der Argentinier Cristian Javier Simari Birkner (1980) waren bei den Nachwuchsrennen am Start. Wobei das Ergebnis des einen Auswirkung auf den Punktestand des anderen hatte, weil nur zehn Teilnehmer am Start waren.