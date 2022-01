So lebte „Ursteirerin“ Peggi vor 5600 Jahren

Aber wie lebten Peggi und ihre Zeitgenossen in der Steiermark? Unsere Vorfahrin wurde in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umwälzungen geboren. In der sogenannten Kupferzeit, die an die Jungsteinzeit anschloss, schufen der Abbau und die Verarbeitung von Kupfer neue Berufsfelder, Handelsbeziehungen wurden verstärkt, der kulturelle Austausch wurde beschleunigt. Der Alpenraum war eine wahre „Boom-Region“, hier siedelten sich die Menschen gerne an. In den Bergen, etwa im Ennstal, betrieb man Almwirtschaft.