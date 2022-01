Geteilter Dienstbeginn: Post trotzt Omikron-Welle

Noch keine Coronafall-Häufung

„Trotz einzelner Infektionen in den Postzentren ist es noch zu keiner Häufung von Fällen gekommen“, heißt es auf Anfrage. Damit das auch während der kommenden Wochen noch so bleibt, wird jetzt die nächste Stufe des Konzepts vorbereitet. Im Bereich der Zustellung werde derzeit etwa ein geteilter Dienstbeginn vorbereitet. „Einerseits befinden sich damit weniger Personen zeitgleich an einem Standort, andererseits haben wir dadurch aber auch zwei voneinander getrennte Personengruppen“, wird erklärt.