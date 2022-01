Erinnerungen zum Tod von Schauspieler Pepi Grießer

Schauspieler und Regisseur Gregor Bloéb:

„Das erste Mal spielte ich als 16-Jähriger mit dem Pepi im Kellertheater. Damals dachte ich, der Grießer wird ein Weltstar, weil mit diesem Gesicht, das mich so frappant an Lino Ventura erinnerte, kann man nur das werden – der Tiroler Lino Ventura. Im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte kreuzten sich immer wieder unsere Wege, wie bei den Tiroler Volksschauspielen, oder der Piefke Saga. Wir waren, man kann es so sagen, gegenseitige Wegbegleiter, welche oft auch gemeinsam ein Bier genossen haben. Und ein solches werde ich heute am Abend aufmachen und in Gedenken an Pepi trinken.“