Ein Auto ging in Flammen auf

Am Freitag, kurz vor 6 Uhr, wurde die Feuerwehr zum Fahrzeugbrand gerufen. Schon bei der Anfahrt war sichtbar, dass der Pkw in der Nähe eines Carports in Vollbrand stand. Der Brand konnte unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht werden. Eingesetzt waren die Feuerwehren Neuberg und Kapellen mit insgesamt 29 Mann.