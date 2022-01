Flavius Daniliuc sorgt in Frankreich für Furore

Österreichs U21-Teamkapitän Flavius Daniliuc ist mit 20 Jahren bei Nizza bereits gestandener Profi. Derzeit belegt er mit seiner Mannschaft in der Ligue 1 Platz zwei. Beim 3:0-Sieg in Brest spielte der Modellathlet erstmals in seiner Profi-Laufbahn Linksverteidiger und erhielt sehr gute Kritiken. Teamkollege Justin Kluivert gratulierte: „Eine neue Position für dich.“