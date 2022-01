Salzburg Museum stellt Programm für 2022 vor

Die Besucherzahlen 2021 kamen noch nicht an jene vor der Pandemie heran, teilte das Salzburg Museum am Donnerstag mit. Umso wichtiger ist der Blick nach vorne: Gleich vier Bau- und Erweiterungsprojekte stellte man deshalb vor. Die Standorterweiterung Salzburg Museum Neue Residenz / „Belvedere Salzburg“, die „Orangerie Salzburg“, das neue Domgrabungsmuseum / Römermuseum Iuvavum, sowie das lang diskutierte „Sound of Music Museum“ in Hellbrunn, für welches nun auch ein konkreter Fahrplan steht. Bis zur Fertigstellung der Projekte wird es aber noch dauern. Für das Belvedere Salzburg wurde 2026 anberaumt.