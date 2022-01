Schladming-Slalom zu spät für Olympia-Nominierung

Noch vor dem Nightrace in Schladming wird am Montag das ÖOC-Team für die Olympischen Winterspiele in Peking nominiert. Das heißt, dass sich den Slalomfahrern am Samstag in Kitzbühel die letzte Möglichkeit für das Lösen des Tickets bietet. „Jeder hat noch einmal die Chance, sich zu präsentieren“, versicherte ÖSV-Männer-Rennsportleiter Andreas Puelacher, dass noch nichts entschieden ist. Blickt man in die Ergebnislisten, empfiehlt sich derzeit ein Quintett für vier Plätze.