Kommt ein neuer Innenverteidiger aus der Schweiz?

Trainingslager

In Sachen Trainingslager ist der aktuelle Stand, dass die Rheindörfler wie geplant am 25. Jänner nach Belek fliegen und bis 4. Februar dort bleiben. „Wir sind in einem eigenen Trakt untergebracht, haben zu niemanden außerhalb der Mannschaft und des Trainerteams bzw. Staffs Kontakt. Das ist besser als zu Hause, hier haben alle Spieler ja auch zu ihren Familien Kontakt“, sagt Grabherr.