Tiroler (47) besaß rund 1000 Kinderporno-Dateien

In Österreich ist schon das gewollte Betrachten von Kinderpornografie strafbar – und natürlich das Beschaffen und Weiterleiten. Auch hier machte sich der Mann strafbar: Heruntergeladen hat er sich alles, was er finden konnte. Zudem leitete er ein Video im Facebook-Messenger weiter – in der Hoffnung, dafür eine andere Datei zu bekommen.