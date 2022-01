Beckham und Peltz feiern Hochzeit der Superlative

„Vogue“ statt „OK!“-Magazin

Und wie es scheint, wird Brooklyn Beckham mit seiner Hochzeit selbst seine Eltern in den Schatten stellen. Die wurden bei der eigenen Hochzeit im Juli 1999 nämlich vom britischen Klatsch-Magazin „OK!“ begleitet. Für das Jawort ihres Sohnes steht nun sogar die „Vogue“ bereit. „Der Entertainment-Direktor von ,Vogue‘, Sergio Kletnoy, hat das Paar umworben und es sieht so aus, als würden sie die exklusiven Rechte an der Hochzeit erhalten“, so der Insider weiter.