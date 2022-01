Prinz Charles lädt Harry und Meghan zu sich ein

Harry will Polizeischutz

Doch diese Pläne sind nun „on hold“. Harry hat inzwischen die britische Regierung verklagt. Er will vor Gericht durchsetzen, dass er bei Besuchen in Großbritannien Polizeischutz erhält. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete, fordert der Herzog von Sussex eine gerichtliche Überprüfung einer Entscheidung der Regierung in London.