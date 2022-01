15.717 Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden Kopieren

Erneut ist Wien mit 4767 registrierten Fällen das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen, gefolgt von Niederösterreich: Dort gibt es 2385 weitere Infizierte. In Oberösterreich wurden 2270 Corona-Fälle gemeldet, in Tirol 2100 und in Salzburg 1428. 1172 Neuinfektionen gibt es in der Steiermark, 747 in Vorarlberg und 611 in Kärnten. Schlusslicht bleibt das Burgenland mit 237 Infektionen.