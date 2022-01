Brunner: „Vorerst keine Höchstpreisgrenze“

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat Höchstpreisgrenzen in Österreich anlässlich der hohen Inflation derzeit ausgeschlossen. „Ich bin dagegen, dass man mit der Gießkanne solche Unterstützungsmaßnahmen macht, es raten uns die Wirtschaftsforscher auch ab davon“, sagte der Politiker am Montag in Brüssel vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen. Man werde sich für Österreich „gezielte Maßnahmen“ überlegen.