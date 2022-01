OÖ Landesregierung einig gegen atomare „Begrünung“

Gegen diese „atomare Begrünungsaktion“ regt sich beim Land OÖ heftiger Protest: so wurde auf Initiative von Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) in seiner Koordinierungsfunktion für die Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg eine kritische Stellungnahme an die EU-Kommission und die Fraktionen des EU-Parlaments gesandt. In der Sitzung der Oö. Landesregierungam Montag haben Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder dazu einen Antrag eingebracht, siehe Bericht hier, der einstimmig angenommen wurde. Damit demonstriert die oberösterreichische Politik Einigkeit gegen Atomgefahren und setzt sich auf allen Ebenen gegen die Einstufung von Atomkraft als nachhaltiges Investment ein.