Jamie Lynn fleht Britney Spears um Versöhnung an

„Ehrlicherweise total verrückt“

Dann wusch die „Toxic“-Sängerin erneut schmutzige Familienwäsche in der Öffentlichkeit: „Selbst du musst zugeben, dass unsere Familie nie so hart mit dir umgegangen ist, wie mit mir. Was Dad mir angetan hat, das macht man nicht einmal mit Kriminellen. Und dass du dich dabei einfach zurücklehnst und so tust, als würde es dich nichts angehen, was mit mir geschieht, ist ehrlicherweise total verrückt.“