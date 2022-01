Euro vorbei: Österreich „trotz Enttäuschung stolz“

Um am Dienstag noch eine Chance auf die Hauptrunde haben zu können, hätte es des ersten Sieges über Deutschland in einem Bewerbsspiel bedurft. Gut 50 Minuten bzw. bis zum 26:28 durften die Fans daran glauben. „Wir haben in der ersten Hälfte vieles richtig gemacht, wenig technische Fehler, eine konzentrierte Angriffsleistung mit langen Angriffen gezeigt. Und bei diesem Pausenstand denkt man natürlich, ‘heute geht was, heute ist was drin‘“, erklärte Rückraumspieler Gerald Zeiner. Es sollte am Ende aber nicht sein - auch, weil die deutsche Bank etwas „länger“ war. „In der zweiten Hälfte war das vielleicht auch ein bisschen eine Kraftfrage“, sagte Zeiner.