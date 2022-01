Ab 18 Uhr LIVE: Österreich gegen Deutschland

Die Ausgangslage für Österreich ist relativ klar: Bei einer Niederlage gegen Deutschland könnte auch ein Sieg zum Abschluss gegen Belarus am Dienstag zu wenig sein, um in der Vorrundengruppe D den Platz unter die Top zwei zu schaffen. Setzen sich die Polen am Sonntagabend gegen Belarus durch, muss Rot-Weiß-Rot bei gleichzeitiger Niederlage gegen die DHB-Auswahl den anvisierten Aufstieg in die Hauptrunde ohnehin schon abhaken.