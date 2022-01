Pajovic vor Polen-Spiel: „Interessiert mich nicht“

Polen lautet am Freitag (20.30 Uhr) in Bratislava die Auftakthürde für Österreichs Handballer bei der EM in Ungarn und der Slowakei. Ein erfolgreicher Start wäre für Nikola Bilyk und Co. quasi die halbe Miete, um den anvisierten Hauptrundenaufstieg zu schaffen. „Wir können kaum erwarten, dass es los geht“, sagte am Donnerstag Bilyk. Schon in der Vorwoche hatte er gefordert, das sich sein Team gleich in der ersten Partie „in einen Rausch“ spielen müsse. Die Corona-Sorgen beim Gegner lassen ihn kalt: „Interessert mich nicht.“