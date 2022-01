„Schande!“ ManUnited-Star schimpft auf Australien

„Dein Ruhm und ihre Schande werden für immer währen“, schreibt Matic, verlinkt in der entsprechenden Story auf das Profil von Djokovic und zeigt den 20-fachen Grand-Slam-Sieger mit in Jubelpose mit einem gewonnen Pokal. Bezeichnend: Über dem Wort „Schande“ platziert Matic die australische Flagge. Eindeutiger kann man eine Botschaft in Richtung australischer Regierung wohl nicht formulieren. Für Matic ist offenbar klar: Djokovic, der Messias, wurde zum Opfer von Polit-Willkür.