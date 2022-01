Das erste Foto: Djokovic ist in Dubai gelandet

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic ist nach seiner erzwungenen Ausreise aus Australien am Montagmorgen in Dubai gelandet. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP. Der Weltranglisten-Erste war am Sonntagabend aus Melbourne abgereist, nachdem das Bundesgericht Australiens seinen Einspruch gegen die Annullierung des Visums abgelehnt hatte.