Projektideen für sicherstes Atomkraftwerk der Welt

Einzigartige Kombination

Frischen Wind in die Diskussion um die zukünftige Nutzung bringt der renommierte Unternehmensberater und Projektentwickler Dr. Cornelius Granig. Er sieht Potenzial für die Region in der Verbindung zwischen Technologie und Natur: „Die atemberaubende Landschaft, gepaart mit der schon vorhandenen Technik und Energie, ist einzigartig in unserem Land!“