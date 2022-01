Rauch ist gegen einen Achschlucht-Radweg

Fakt ist, dass der Radweg vor allem einen touristischen Zweck erfüllen würde, aber kaum einen Alltagsnutzen hätte. Dass in Zukunft massenhaft Bregenzerwälder mit dem Drahtesel zu ihrem Arbeitsplatz ins Rheintal pendeln, ist nahezu ausgeschlossen. Folglich passe ein Achschlucht-Radweg auch nicht in die Radverkehrsstrategie des Landes, so Rauch - man konzentriere sich auf den Ausbau und Erhalt von Strecken, die einen veritablen Alltagsnutzen böten. Rauch gibt zudem zu bedenken, dass eine Umsetzung nicht nur technisch und finanziell eine Herausforderung sei, sondern auch mit einem überaus komplexen Verwaltungsverfahren verbunden wäre. So bestünde die Verpflichtung zur Durchführung einer Naturverträglichkeitsprüfung, die auch die Prüfung von Varianten beinhalten müsste, die weniger starke Eingriffe in das Natura-2000-Gebiet bedeuten.