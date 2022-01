„Omikron-Zug rauscht mit oder ohne Lockdown durch“

Dieses Szenario laufe derzeit in ganz Europa ab, so Weiss gegenüber der APA. Die Durchseuchung mit der wesentlich milderen, aber ansteckenderen Omikron-Variante sei ein „dynamischer Prozess, der jetzt läuft“ und wahrscheinlich in rund zwei Wochen ihren Höhepunkt erfahren und dann wieder abflachen wird. Diesen könne man auch nicht mehr wesentlich beeinflussen: „Das wird so sein, ob man will oder nicht“.