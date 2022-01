Rodelbahn Fendels: (Fast) noch ein Geheimtipp

In rund 1350 Meter Höhe liegt der kleine Ort Fendels über Prutz bzw. Ried im Oberen Gericht. Dort oben an der Talstation des Sessellifts überqueren wir die Piste aufwärts in südlicher Richtung. Beim Häuschen am oberen Ende des Schlepplifts beginnt die Rodelbahn, die – verdientermaßen – das Gütesiegel des Landes Tirol trägt. Nach einer kurzen Geraden geht es rechts im lichten Wald nach oben. Hier im unteren Abschnitt ist die Bahn ungewohnt breit, weil sie mit den Skifahrern geteilt werden muss. Der Skibetrieb hält sich derzeit aber ohnehin sehr in Grenzen.