US-Sängerin Ronnie Spector starb mit 78 Jahren

Die US-Sängerin Ronnie Spector ist mit 78 Jahren gestorben. „Unser geliebter Erdenengel Ronnie hat heute nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs friedlich diese Welt verlassen“, teilte die Familie am Mittwoch auf der Internetseite der Künstlerin mit. Spector wurde in den 60er-Jahren als Frontfrau des Trios The Ronettes bekannt und sang Hits wie „Be My Baby“, „Walking in the Rain“ oder „Baby, I Love You“.