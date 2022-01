Tiroler Wirtschaft wird im Frühjahr neu belebt

Rücklagen der Tiroler als belebendes Element

Weitere Lockdowns schweben also wie ein Damoklesschwert über der heimischen Wirtschaft. Sicher sei jedoch, dass sich die Wirtschaftsaktivität in Tirol im Frühjahr beleben lässt. Durch verringerten privaten Konsum haben Haushalte in den vergangenen zwei Jahren rund eine Milliarde Euro angespart. „Wichtig ist jetzt, dass das Geld in den Kreislauf zurückfließt, im eigenen Land investiert wird und man bei Tiroler Unternehmen einkauft. Damit hält man das gesamte System am Leben“, plädiert Walser. Vor allem im Handel sei dieser Aufschwung einige Tage nach dem Lockdown spürbar gewesen.