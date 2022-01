Mama-Tochter-Duo aus Niederösterreich bei „GNTM“

Zwei Österreicherinnen haben es in Heidi Klums gestrenge Endauswahl für „Germany‘s Next Topmodel“ geschafft. Und diese Kandidatinnen sind besonders außergewöhnlich: Denn bei Lou-Anne und Martina handelt es sich um Mama und Tochter. Wie das geht? Die Model-Casting-Show soll heuer so divers wie nie zuvor werden!