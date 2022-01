Strolz hat den Weg an die Weltspitze eingeläutet

Für die besten fünf Athleten der Rennen in Adelboden gibt es jedes Jahr ganz besondere Trophäen: fünf Kilo schwere, von Hand gegossene Kupferglocken. Marcel Hirscher hat davon ganze 16 Stück bei sich zu Hause stehen. Eine solche Glocke durfte am Sonntag auch Johannes Strolz mit in die Heimat nehmen. Der Freude über seinen ersten Weltcupsieg konnte der Warther damit auf dem Podest so richtig Ausdruck verleihen. Gemeinsam mit Manuel Feller und Linus Strasser zelebrierte er das Läuten der gewonnenen Schellen und feierte lautstark vor tausenden Zuschauern seinen Erfolg.