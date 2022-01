Jugendliche schossen mit Gaspistole auf Passanten

Die Polizei hatte am Montagabend gegen 20.50 Uhr mehrere Meldungen erhalten, dass in der Feuerbachgasse im Bezirk Gries offenbar mit Luftdruckwaffen herumgeschossen werde. Die Beamten trafen dort auf eine Radfahrerin, in deren Rucksack ein Geschoß einer CO2-Waffe steckte.