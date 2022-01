Lafnitz-Boss: „Hartberg-Kooperation wäre möglich“

Eine neue Ära wird 2022 in Lafnitz unter einem neuen Obmann allerdings anbrechen. „Da muss man sich dann ansehen, in welche Richtung es mit dem Verein SV Lafnitz gehen kann“, blickt Loidl vage in die Zukunft. Außer dem Aufstieg in die oberste Bundesliga („Dafür passt die Infrastruktur nicht.“) sei laut dem Noch-Obmann vieles möglich. „Weiter Zweite Liga, Rückzug auf Amateurstatus - oder eine Kooperation mit Hartberg“, macht Loidl hellhörig. Varianten geistern bereits herum - Loidl selbst soll ja auch einen Posten im neuen Hartberger Wirtschaftsbeirat erhalten. Lafnitz und Hartberg - so wie Liefering und Salzburg? Loidl: „Ich würde eine Kooperation begrüßen.“