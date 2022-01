Strolz unter Tränen: „Hatte so viele Rückschläge“

Adelboden erwies sich am Sonntag einmal mehr als gutes Pflaster für die ÖSV-Slalom-Artisten. Johannes Strolz hat mit 29 Jahren seinen Premierensieg im Ski-Weltcup gefeiert. „Ich hatte so viele Rückschläge, habe aber immer an mich geglaubt. Jetzt habe ich es endlich einmal zeigen können.“ Strolz hatte Tränen in den Augen und dankte vor allem seiner Familie für die Unterstützung.