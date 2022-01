Schwarze fordert Vorgaben für Linzer Lände

Vor Weihnachten schrillten die Alarmglocken, hatten Anrainer aus dem benachbarten Freihaus Jörger – wie berichtet – davor gewarnt, dass das 500 Jahre alte Gebäude an der Oberen Donaulände, das einen Teil der Linzer Stadtmauer aus dem 13. und 14. Jahrhundert enthält, aufgrund des fehlenden Denkmalschutzes abgerissen werden könnte. SP-Planungsstadtrat Dietmar Prammer hatte im Gespräch mit der „Krone“ daraufhin mitgeteilt, dass er bereits den Auftrag gegeben hat, die städtebaulichen Vorgaben für das Areal zu bestimmen. Nun will die Volkspartei im kommenden Gemeinderat am 25. Jänner dem Ganzen Nachdruck verleihen.